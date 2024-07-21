«Фиорентина» намерена усилиться Локателли из «Ювентуса» — Tuttomercatoweb

26-летний полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли вошёл в сферу интересов «Фиорентины», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, «фиалки» всерьёз настроены на трансфер Локателли, однако «Ювентус» готов рассмотреть продажу футболиста не дешевле чем за € 40 млн, что может сделать Локателли недосягаемым для «Фиорентины».

Напомним, Мануэль Локателли выступает за «старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 132 матчах за клуб, в которых отметился четырьмя голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.