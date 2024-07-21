Григорян: мне кажется, рано или поздно Слишкович вернётся в «Спартак»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Кубани» Александр Григорян поделился мнением о боснийском специалисте Владимире Слишковиче.

«Станкович — сильная личность. Когда журналисты его спросили, на кого он будет опираться при выборе состава, он ответил: «Я и есть дьявол». В «Химках» я нечто подобное ответил в своё время, и это была самая затяжная безвыигрышная серия в моей карьере. Я симпатизирую таким тренерам — с характером, харизматичным. Но если бы меня спросили, как будет складываться ситуация, то мне кажется, что рано или поздно вернётся Слишкович», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В конце сезона-2023/2024 41-летний Владимир Слишкович находился в должности исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Красно-белые завершили сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Позднее стало известно, что в новом сезоне команду возглавит сербский специалист Деян Станкович, а Владимир Слишкович покинул клуб.