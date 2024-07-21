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Игрок «Факела» Черов прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Игрок «Факела» Черов прокомментировал поражение в матче с «Динамо»
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Защитник «Факела» Василий Черов высказался о результате матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором воронежцы уступили московскому «Динамо» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Матч с «Динамо» получился неудачным для нас. Быстрый пропущенный гол повлиял не в лучшую сторону, плюс было много необязательных ошибок. После удаления игрока «Динамо» стали больше контролировать мяч, а московская команда стала больше обороняться. Но каких-то дивидендов, кроме одного забитого мяча, мы не извлекли. Мы старались, но не получилось», — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
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