Игрок «Факела» Черов прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Защитник «Факела» Василий Черов высказался о результате матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором воронежцы уступили московскому «Динамо» (1:3).

«Матч с «Динамо» получился неудачным для нас. Быстрый пропущенный гол повлиял не в лучшую сторону, плюс было много необязательных ошибок. После удаления игрока «Динамо» стали больше контролировать мяч, а московская команда стала больше обороняться. Но каких-то дивидендов, кроме одного забитого мяча, мы не извлекли. Мы старались, но не получилось», — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.