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Червиченко: из трёх команд, вошедших в РПЛ, «Акрон» будет самым удачливым

Червиченко: из трёх команд, вошедших в РПЛ, «Акрон» будет самым удачливым
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» обыграл «Акрон» со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Акрон» ещё потреплет нервы всем в РПЛ. Думаю, из трёх вошедших команд в РПЛ «Акрон» будет самым удачливым. Очень боевитая команда, их ничего не смущает, лезут и атакуют. У них играют ребята совершенно без комплексов — такие бойчуганы!

У «Локомотива» есть свои проблемы, и мы их увидим ещё не раз. Но взять второй мяч «Акрона» — защитник «Локомотива» играл по футболисту соперника, но там футболист «Акрона» так плюхнул! Что тут сделаешь? При чём тут защитник? Просто нападающие были гораздо лучше, чем защитники», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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