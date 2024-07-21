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«Ливерпуль» требует € 55 млн у саудовских клубов за трансфер ван Дейка — TEAMtalk

«Ливерпуль» установил цену в € 55 млн за 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка для клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клубы из Про-Лиги уже обращались в «Ливерпуль» насчёт трансфера нидерландского футболиста. На текущий момент неназванные саудовские клубы посчитали цену в € 55 млн завышенной.

Подчёркивается, что с учётом завершения контракта ван Дейка с мерсисайдцами летом 2025 года клубы из Саудовской Аравии могут заключить предварительное соглашение с ним в январе 2025 года.

Напомним, ван Дейк выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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