Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Крыльями Советов»
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Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Мостовой был заменён на 75-й минуте встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6' 0:2 Кассьерра – 18' 0:3 Глушенков – 45+2' 0:4 Педро – 90+3'
«Я думаю, что счёт по игре. Мы хорошо реализовали свои моменты. Чем-то похоже на матч с «Краснодаром». Во втором тайме с «Краснодаром» мы неудачно вышли и начали тайм. Были ошибки. Здесь мы поговорили после первого тайма, что не надо таких ошибок совершать, и спокойно довели игру до конца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».
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