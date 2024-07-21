Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0. Мостовой был заменён на 75-й минуте встречи.

«Я думаю, что счёт по игре. Мы хорошо реализовали свои моменты. Чем-то похоже на матч с «Краснодаром». Во втором тайме с «Краснодаром» мы неудачно вышли и начали тайм. Были ошибки. Здесь мы поговорили после первого тайма, что не надо таких ошибок совершать, и спокойно довели игру до конца», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».

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