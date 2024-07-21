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«Галатасарай» сделал новое предложение «Зениту» по Венделу в € 20 млн — Mateo de Fútbol

«Галатасарай» сделал новое предложение «Зениту» по Венделу в € 20 млн — Mateo de Fútbol
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«Галатасарай» направил новое официальное предложение в «Зенит» по трансферу 26-летнего полузащитника Вендела, которое составляет € 20 млн. Об этом сообщает All Transfer со ссылкой на Mateo de Fútbol в соцсети Х (ранее Twitter).

Как подчёркивает источник, в случае покупки Вендела за € 20 млн этот трансфер станет рекордным в истории «Галатасарая».

Ранее в СМИ появлялась информация, что российский и турецкий клуб находятся на завершающей стадии переговорного процесса по бразильскому футболисту.

В минувшем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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