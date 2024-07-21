Наумов: у «Локомотива» не очень радужные перспективы в РПЛ, вряд ли попадут даже в пятёрку
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу игры железнодорожников в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2).
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28' 1:1 Бакаев – 36' 2:1 Батраков – 38' 2:2 Эльдарушев – 40' 3:2 Воробьёв – 79'
«У «Локомотива» было очень много ошибок в обороне, а их игра ещё не сформирована. Нет игровой картинки — она высыпается на разные эпизоды. Пока не получается игра в середине поля, что естественно, так как сказывается уход ведущих игроков. Думаю, тут больше на везение, но с «Акроном» была ничейная игра.
Запаса прочности нет — такое не может устроить болельщиков «Локомотива». Мне кажется, у команды не очень радужные перспективы на сезон из-за ухода лидеров. Вряд ли «Локомотив» попадёт даже в пятёрку в нынешнем сезоне», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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