Наумов: у «Локомотива» не очень радужные перспективы в РПЛ, вряд ли попадут даже в пятёрку

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу игры железнодорожников в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2).

«У «Локомотива» было очень много ошибок в обороне, а их игра ещё не сформирована. Нет игровой картинки — она высыпается на разные эпизоды. Пока не получается игра в середине поля, что естественно, так как сказывается уход ведущих игроков. Думаю, тут больше на везение, но с «Акроном» была ничейная игра.

Запаса прочности нет — такое не может устроить болельщиков «Локомотива». Мне кажется, у команды не очень радужные перспективы на сезон из-за ухода лидеров. Вряд ли «Локомотив» попадёт даже в пятёрку в нынешнем сезоне», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.