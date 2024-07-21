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Тен Хаг оценил работу «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

Тен Хаг оценил работу «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил в положительном ключе работу «красных дьяволов» на трансферном рынке.

«Очень хорошо, что мы действуем быстро и очень активны. На текущий момент руководство отлично справляется с работой. Это именно то, как мы хотим, чтобы действовал «Манчестер Юнайтед». Мы крайне амбициозны, должны быть в первых рядах [на покупку игроков] и готовыми к сезону. Чем раньше получим футболистов, тем быстрее сможем сформировать команду», — приводит слова тен Хага Reuters.

На текущий момент английский клуб приобрёл у «Лилля» центрального защитника Лени Йоро, а также подписал нападающего Джошуа Зиркзее, который был приобретён у итальянской «Болоньи».

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