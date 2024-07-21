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Защитник «Акрона» Пауло Витор поделился ожиданиями от первого сезона клуба в РПЛ

Защитник «Акрона» Пауло Витор поделился ожиданиями от первого сезона клуба в РПЛ
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Защитник «Акрона» Пауло Витор высказался о дебютном сезоне тольяттинской команды в Российской Премьер-Лиге.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Акрон» — новичок Премьер-Лиги. Нам надо работать и идти шаг за шагом к цели. Борьба, желание — всё это необходимо. И всё это мы показали сегодня на поле», — сказал Пауло Витор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон», завершился со счётом 3:2 в пользу москвичей. У «Локомотива» забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У «Акрона» отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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