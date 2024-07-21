Защитник «Акрона» Пауло Витор поделился ожиданиями от первого сезона клуба в РПЛ

Защитник «Акрона» Пауло Витор высказался о дебютном сезоне тольяттинской команды в Российской Премьер-Лиге.

«Акрон» — новичок Премьер-Лиги. Нам надо работать и идти шаг за шагом к цели. Борьба, желание — всё это необходимо. И всё это мы показали сегодня на поле», — сказал Пауло Витор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон», завершился со счётом 3:2 в пользу москвичей. У «Локомотива» забили Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв. У «Акрона» отличились Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).