Экс-форвард «Челси» Коул: ситуация с песней сборной Аргентины показала, что Месси эгоист

Бывший нападающий «Челси» и «Вест Хэма» Карлтон Коул высказался относительно ситуации с оскорбительной песней, которую футболисты сборной Аргентины исполнили по отношению к французской национальной команде после победы на Кубке Америки — 2024. В связи с этим эпизодом сборную Аргентины обвинили в расизме.

«У сборной Аргентины есть человек, вероятно, являющийся лучшим футболистом в истории игры, — Лионель Месси. Мы говорим Месси: «Выскажись». Нам необходимо услышать тебя, потому что Месси больше, чем Энцо [Фернандес]. Он капитан и главный человек в команде. Месси должен выйти и сказать что-либо по поводу такого поведения.

В противном случае выходит, что ему просто всё равно. Ему всё равно, что чувствую я, всё равно, что чувствуют некоторые из чернокожих футболистов, с которыми он играл ранее. Это просто показывает мне, какой он эгоист. Ему нужно открыться и что-то сказать. Я осуждаю его. Я осуждаю Месси», — приводит слова Коула Daily Mail.

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