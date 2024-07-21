«Атлетико» был готов купить у «Реала» Лунина за € 15 млн — Defensa Central

«Атлетико» изучал вопрос приобретения вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом информирует Defensa Central.

По данным источника, «матрасники» были готовы выложить за украинского голкипера € 15 млн или чуть больше. Однако в «Реале» отвергли это предложение, сообщив о готовности отпустить Лунина только за сумму в районе € 30–35 млн.

Напомним, источники ранее сообщали, что в мадридском «Реале» изучают вариант с продажей вратаря Андрея Лунина в «Челси» и подписанием голкипера лондонского клуба Кепы Аррисабалаги, который в минувшем сезоне выступал в составе «сливочных» на правах аренды.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.