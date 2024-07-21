БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Факела» Черов: отпуска хватило переключиться и подготовиться к сезону

Защитник «Факела» Черов: отпуска хватило переключиться и подготовиться к сезону
Комментарии

Защитник «Факела» Василий Черов оценил состояние воронежской команды к моменту начала нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Летний отпуск всегда короткий, мы к нему уже привыкли. Его хватило, чтобы переключиться и нормально подготовиться к сезону. Команда в данный момент хорошо готова в игровом плане и физически», — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 20 июля, прошёл матч 1-го тура чемпионата России между «Факелом» и московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1. Противостояние состоялось на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Материалы по теме
Игрок «Факела» Черов прокомментировал поражение в матче с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android