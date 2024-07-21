Защитник «Факела» Черов: отпуска хватило переключиться и подготовиться к сезону

Защитник «Факела» Василий Черов оценил состояние воронежской команды к моменту начала нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Летний отпуск всегда короткий, мы к нему уже привыкли. Его хватило, чтобы переключиться и нормально подготовиться к сезону. Команда в данный момент хорошо готова в игровом плане и физически», — сказал Черов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 20 июля, прошёл матч 1-го тура чемпионата России между «Факелом» и московским «Динамо». Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1. Противостояние состоялось на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

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