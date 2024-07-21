Трансфер Илича в «Зенит» на грани срыва из-за правительства РФ — источник

Трансфер сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в санкт-петербургский «Зенит» может не состояться, сообщает сербское издание Sportal со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

По данным источника, правительство Российской Федерации приостановило переход из-за его высокой стоимости, которая может привлечь внимание к стране на фоне сложившейся геополитической ситуации и санкций со стороны Европейского союза.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что сделка по трансферу Илича закрыта. Переход должен обойтись сине-бело-голубым в € 25 млн с учётом бонусов. Сам Илич может получать в «Зените» € 5 млн в год, включая бонусы.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.