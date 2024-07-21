БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем матче 1-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится сегодня, 21 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда жду, что «Спартак» покажет хороший красивый футбол и достигнет положительного результата. Вообще не видел ни одной игры в предсезонку, поэтому не понимаю, по какой схеме будет играть «Спартак» и кто будет в старте.

У «Спартака» в Оренбурге всегда игры складывались очень тяжело, часто проигрывали или играли вничью. Я думаю, что первая игра будет такой же. Уверен, «Оренбург» будет здорово готов физически, плюс искусственное поле, а также болельщики, которые будут гнать команду вперёд», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кечинов: у «Зенита» великолепные шансы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android