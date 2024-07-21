Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «Оренбург» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о грядущем матче 1-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится сегодня, 21 июля.

«Всегда жду, что «Спартак» покажет хороший красивый футбол и достигнет положительного результата. Вообще не видел ни одной игры в предсезонку, поэтому не понимаю, по какой схеме будет играть «Спартак» и кто будет в старте.

У «Спартака» в Оренбурге всегда игры складывались очень тяжело, часто проигрывали или играли вничью. Я думаю, что первая игра будет такой же. Уверен, «Оренбург» будет здорово готов физически, плюс искусственное поле, а также болельщики, которые будут гнать команду вперёд», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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