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Денис Кутин: в чемпионском «Спартаке» не было никаких шаек-леек, как сейчас

Денис Кутин: в чемпионском «Спартаке» не было никаких шаек-леек, как сейчас
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Бывший крайний защитник «Спартака-2» Денис Кутин сравнил чемпионский сезон-2016/2017 в исполнении красно-белых с последующими розыгрышами чемпионата.

— Почему после 2017-го «Спартак» больше не становился чемпионом?
— Я, конечно, не эксперт, но могу выразить своё мнение. На тот момент у «Спартака» были очень качественные легионеры и очень хорошая атмосфера в команде. Не было каких-то шаек-леек, как сейчас. Команда была единым целым вне зависимости от того, иностранцы это или русские ребята. Все были равны, и это давало большой плюс команде, — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Спартак» завершил минувший сезон-2023/2024 на пятом месте. Красно-белые набрали 50 очков по итогам 30 туров.

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