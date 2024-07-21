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«Аль-Иттихад» интересуется Эдерсоном, «Сити» требует € 50–60 млн — Романо

«Аль-Иттихад» интересуется Эдерсоном, «Сити» требует € 50–60 млн — Романо
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«Аль-Иттихад» контактировал с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист по-прежнему заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию. Ранее Эдерсон договорился об условиях личного контракта с «Аль-Насром», однако переход сорвался.

Подчёркивается, что предстоят переговоры между «Манчестер Сити» и «Аль-Иттихадом», в ходе которых английский клуб потребует € 50–60 млн за 30-летнего вратаря.

В минувшем сезоне Эдерсон принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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