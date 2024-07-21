Алдонин: для Чалова переход в ПАОК будет шагом вперёд, а для ЦСКА — существенной потерей

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный трансфер нападающего армейцев Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Если Фёдора всё устраивает, то это его выбор и желание. Можно пойти ему навстречу. ПАОК занял первое место в своём чемпионате и вышел в еврокубки, поэтому для Чалова такой переход будет шагом вперёд. У Фёдора будет возможность поиграть в еврокубках — это самый главный аргумент.

Для ЦСКА его уход будет существенной потерей на данном этапе. Тут вопрос селекции и трансферов, как быстро они смогут решить это», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что ПАОК согласовал условия контракта с Чаловым, которые предполагают заработную плату в размере € 1,3 млн в год и до € 300 тыс. в качестве бонусов. Греческий клуб активирует опцию его выкупа у ЦСКА за € 3 млн, после чего Чалов пройдёт медосмотр перед трансфером в новый клуб. Отмечалось, что официальное представление Фёдора в качестве игрока ПАОКа должно состояться 24 июля.

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.