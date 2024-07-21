Стало известно, почему «Барселона» может отказаться от идеи подписания Ольмо

«Барселоне» необходимо продать кого-либо из дорогостоящих футболистов команды для того, чтобы она могла осуществить покупку атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо, однако никто из ключевых игроков каталонского клуба не намерен покидать его. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, финансовое состояние «Барселоны» с наибольшей вероятностью позволит ей приобрести крайнего нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса при условии, что сине-гранатовые вернутся к финансовым правилам Ла Лиги 1:1.

Однако трансфер Ольмо будет возможен только в случае продажи футболистов нынешнего состава. Подчёркивается, что в качестве таких игроков рассматриваются Рональд Араухо, Френки де Йонг и Рафинья, но никто из них не хочет покидать каталонский клуб.

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