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Денис Кутин: «Уфа» достойна Премьер-Лиги

Денис Кутин: «Уфа» достойна Премьер-Лиги
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Защитник «Уфы» Денис Кутин прокомментировал возвращение команды в Первую лигу.

«На протяжении всего сезона во Второй лиге отношение болельщиков к нам было хорошим. Понятное дело, что интерес к футболу в Уфе упал, потому что за два года команда опустилась во Вторую лигу. Но спасибо тем преданным болельщикам, которые весь сезон были с нами. «Уфа» достойна точно не Второй лиги — она достойна вернуться в РПЛ», — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Уфа» вернулась в Первую лигу, заняв первое место в группе «Золото» по итогам минувшего сезона во Второй лиге. Уфимский клуб покинул Первую лигу в позапрошлом сезоне-2022/2023. Клуб из столицы Башкортостана занял 16-е место, имея в своём активе 32 очка, и напрямую опустился во Вторую лигу. Вместе с уфимцами тогда лишились прописки также «Велес», «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».

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