БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов прокомментировал ничью в матче «Ростов» — ЦСКА

Вячеслав Чанов прокомментировал ничью в матче «Ростов» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по поводу ничьей армейцев в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«Игра в матче «Ростов» — ЦСКА была осторожной с обеих сторон, поэтому голевых моментов особо не было. Со стороны ЦСКА это было как необходимость, потому что первая игра. Пока осторожно, но, думаю, попозже ЦСКА можно и раскрываться. Ещё ни одна команда в РПЛ не сыграла основным составом, потому что трансферное окно не закрыто и будет достаточно покупок. Каждая команда сыграла исходя из того состава, который есть на сегодняшний день», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android