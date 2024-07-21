Вячеслав Чанов прокомментировал ничью в матче «Ростов» — ЦСКА

Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по поводу ничьей армейцев в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«Игра в матче «Ростов» — ЦСКА была осторожной с обеих сторон, поэтому голевых моментов особо не было. Со стороны ЦСКА это было как необходимость, потому что первая игра. Пока осторожно, но, думаю, попозже ЦСКА можно и раскрываться. Ещё ни одна команда в РПЛ не сыграла основным составом, потому что трансферное окно не закрыто и будет достаточно покупок. Каждая команда сыграла исходя из того состава, который есть на сегодняшний день», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.