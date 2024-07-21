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Глава совдира «Динамо» прокомментировал дебют Лунёва за клуб

Глава совдира «Динамо» прокомментировал дебют Лунёва за клуб
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил игру нового вратаря команды Андрея Лунёва в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

— Лунёв произвёл впечатление монолитного вратаря в матче с «Факелом». Это тот голкипер, которого не хватало «Динамо»?
— Если вы называете его монолитным, могу согласиться. Да, всё действительно так и есть, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

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