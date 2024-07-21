Глава совдира «Динамо» прокомментировал дебют Лунёва за клуб

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин оценил игру нового вратаря команды Андрея Лунёва в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1).

— Лунёв произвёл впечатление монолитного вратаря в матче с «Факелом». Это тот голкипер, которого не хватало «Динамо»?

— Если вы называете его монолитным, могу согласиться. Да, всё действительно так и есть, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.