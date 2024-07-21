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Дмитрий Тяпушкин оценил дебют Рустама Ятимова за «Ростов» в игре с ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин оценил дебют Рустама Ятимова за «Ростов» в игре с ЦСКА
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Бывший вратарь «Спартака» и московского «Динамо» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о дебюте голкипера «Ростова» Рустама Ятимова в матче с ЦСКА в 1-м туре Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«То, что Рустам сыграл «на ноль» — уже хорошо. Это была первая игра, поэтому где-то сказывалось волнение. При всех нюансах он не пропустил, значит, поставленную задачу выполнил.

Рустаму свойственно играть на выходах. Он в целом из той категории вратарей, которые играют в воротах. Для него это не новость. Такая манера игры не создаёт для него проблему. Ятимов не привязан к ленточке ворот, а играет», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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