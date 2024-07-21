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Вячеслав Чанов: жалко, если Чалов уйдёт, — это будет потерей для ЦСКА

Вячеслав Чанов: жалко, если Чалов уйдёт, — это будет потерей для ЦСКА
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о том, что нападающий Фёдор Чалов может покинуть московский клуб и перейти в ПАОК.

«Сейчас шаги наших футболистов в другие страны делаются для того, чтобы сыграть в еврокубках, показать и проявить себя. Наши вратари не боятся уезжать, их приглашают, несмотря на все санкции. Конечно, очень жалко, если Чалов уйдёт, потому что уходят лучшие игроки ЦСКА на сегодняшний день.

Думаю, уход Чалова будет потерей для ЦСКА. Но мы не знаем всех нюансов — может, кого-то присмотрели на замену. Фёдор же уходит не просто так, потому что «лишь бы всех продать» — это неправильно. У ЦСКА нормально работает селекционный отдел, и руководство там неглупое», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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