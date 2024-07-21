«Барселона» хочет продлить контракт с де Йонгом, чтобы снизить финансовую нагрузку на клуб

«Барселона» намерена ускорить переговорный процесс о пролонгации трудового соглашения с 27-летним атакующим полузащитником Френки де Йонгом, заканчивающегося летом 2026 года, с целью снижения финансовой нагрузки на клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, замысел сине-гранатовых заключается в том, чтобы распределить большую заработную плату де Йонга на несколько лет по новому долгосрочному контракту. Таким способом «Барселона» планирует освободить место в платёжной ведомости.

Ранее появлялась информация, что зарплата де Йонга составляет € 37,5 млн в год, что является самым высоким показателем в чемпионате Испании.

Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 213 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 21 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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