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Греческий журналист сообщил о закрытии сделки по переходу Чалова из ЦСКА в ПАОК

Греческий журналист сообщил о закрытии сделки по переходу Чалова из ЦСКА в ПАОК
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Греческий журналист Никос Тоскитсис в соцсети Х (ранее Twitter) подтвердил, что ПФК ЦСКА и ПАОК закрыли сделку по трансферу 26-летнего нападающего красно-синих Фёдора Чалова.

По информации источника, на текущий момент Чалов находится в ожидании визы и подписания соответствующих документов.

Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

В минувшем сезоне нападающий сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

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