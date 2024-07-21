«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» примет на своём поле «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне «Ахмат» и «Краснодар» встречались дважды. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге грозненский клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Мохамеда Конате.

«Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.