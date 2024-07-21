«Химки» — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 20:00

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Егор Егоров. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

В минувшем сезоне команды встречались дважды в Первой лиге. В первом круге «Химки» обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Во втором круге с тем же счётом победу одержали махачкалинцы.