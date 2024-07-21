«Борнмут» объявил о продлении контракта с украинским защитником Забарным

Английский футбольный клуб «Борнмут» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Ильёй Забарным. Сообщается, что соглашение с украинским футболистом рассчитано ещё на пять лет.

21-летний Илья Забарный пополнил состав «Борнмута» в начале 2023 года. В минувшем сезоне он провёл за английский клуб 44 матча во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом. Его прошлый контракт с «Борнмутом» был действителен до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Забарного, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.

Напомним, минувший сезон английской Премьер-лиги «Борнмут» завершил на 12-м месте, набрав по итогам 38 матчей 48 очков.