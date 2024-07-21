Канищев: нельзя сказать, что качество игры «Зенита» в матче с «Крыльями» было потрясающим
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили «Крылья Советов» со счётом 4:0.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6' 0:2 Кассьерра – 18' 0:3 Глушенков – 45+2' 0:4 Педро – 90+3'
«Обнадёживает почти стопроцентная реализация «Зенита». По игре я бы не сказал, что было подавляющее преимущество над «Крыльями». Просто у «Крыльев» опустились руки после того, как им залетело несколько мячей подряд. Нельзя сказать, что качество игры «Зенита» было потрясающим. Временами «Крылья» смотрелись даже лучше «Зенита» — просто дело не доходило до гола. Но так сложилось. Как говорят, смотри на табло», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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