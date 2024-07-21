Канищев: нельзя сказать, что качество игры «Зенита» в матче с «Крыльями» было потрясающим

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые разгромили «Крылья Советов» со счётом 4:0.

«Обнадёживает почти стопроцентная реализация «Зенита». По игре я бы не сказал, что было подавляющее преимущество над «Крыльями». Просто у «Крыльев» опустились руки после того, как им залетело несколько мячей подряд. Нельзя сказать, что качество игры «Зенита» было потрясающим. Временами «Крылья» смотрелись даже лучше «Зенита» — просто дело не доходило до гола. Но так сложилось. Как говорят, смотри на табло», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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