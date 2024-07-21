В «Баварии» подтвердили интерес к звезде «Байера» Вирцу

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес выразил недовольство тем давлением, которое оказывается на молодых футболистов.

«Я фанат Джамала Мусиалы и Флориана Вирца. Все прекрасно знают, что я хотел бы видеть Вирца в «Баварии». Но я думаю, что такая шумиха вокруг них неверна. Под таким давлением они не смогут развиваться должным образом. Считаю безумием сравнивать Джамала с Марадоной. Подобное не идёт на пользу молодым футболистам», — приводит слова Хёнеса Bild.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: