Андрей Мостовой высказался о возможном уходе Вендела и Клаудиньо из «Зенита»

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба бразильских полузащитников Вендела и Клаудиньо.

«Если Клаудиньо и Вендел собираются уйти, то клуб по-любому захочет найти замену им. Опять же, всё это по новостям. Я не больше вас знаю. Никто инсайдов не даёт (улыбается). Слышал, конечно, читаю.

С Венделом мы в одно время пришли, Клаудиньо через год — довольно давно вместе играем. Конечно, будет жалко, когда столько лет играешь с ребятами в одной команде, и кто-то уходит. Посмотрим. Ничего не могу сказать. Вендел вон как вчера носился. Чемоданного настроения нет, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо может вернуться в бразильский «Фламенго», а Венделом активно интересуется «Галатасарай».

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