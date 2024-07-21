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В «Реале» недовольны агентом Мендешем из-за срыва покупки Йоро и ситуации с Луниным

В «Реале» недовольны агентом Мендешем из-за срыва покупки Йоро и ситуации с Луниным
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Мадридский «Реал» недоволен деятельностью известного португальского агента Жорже Мендеша, убедившего 18-летнего защитника Лени Йоро перейти из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед», а не в «Королевский клуб», несмотря на то что испанский гранд вёл французского игрока в течении продолжительного времени. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в «Реале» также возникают вопросы к Мендешу из-за ситуации с вратарём Андреем Луниным, который сотрудничает с агентством португальца. Украинский вратарь хочет покинуть стан «сливочных», несмотря на попытки клуба уговорить его остаться.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Йоро 18 июля. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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