Таранов: «Ахмат» очень хорошо подготовился к сезону — «Краснодару» будет тяжело

Бывший центральный защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» сыграет с «Краснодаром». Это противостояние случится сегодня, 21 июля.

«Думаю, «Краснодару» будет очень тяжело в матче с «Ахматом». Судя по сборам, грозненцы очень хорошо подготовились. «Быки» же провели хороший второй тайм в Суперкубке России, но в той игре «Зенит» стал больше действовать по счёту. Плюс в Грозном будут тяжёлые погодные условия, очень жарко. Этот матч по уровню накала можно приблизить к игре «Ростов» — ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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