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Роналду опубликовал фото с Джорджиной в купальнике на пляже

Роналду опубликовал фото с Джорджиной в купальнике на пляже
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит отпуск в кругу семьи. Форвард в своей соцсети поделился совместным фото с возлюбленной, испанской моделью Джорджиной Родригес.

Фото: Соц. сети Криштиану Роналду

На снимке пара отдыхает на побережье Красного моря.

Напомним, Роналду принимал участие в Евро-2024 в составе сборной Португалии. Эта национальная команда дошла до четвертьфинала соревнования, где проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 пен.). 39-летний футболист сыграл в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых отметился одной результативной передачей, но не забил ни одного гола.

Криштиану и Джорджина до сих пор официально не расписаны. Пара воспитывает пятерых детей.

Роналду в отпуске играет с детьми

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