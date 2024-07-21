Роналду опубликовал фото с Джорджиной в купальнике на пляже

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит отпуск в кругу семьи. Форвард в своей соцсети поделился совместным фото с возлюбленной, испанской моделью Джорджиной Родригес.

Фото: Соц. сети Криштиану Роналду

На снимке пара отдыхает на побережье Красного моря.

Напомним, Роналду принимал участие в Евро-2024 в составе сборной Португалии. Эта национальная команда дошла до четвертьфинала соревнования, где проиграла сборной Франции (0:0, 3:5 пен.). 39-летний футболист сыграл в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых отметился одной результативной передачей, но не забил ни одного гола.

Криштиану и Джорджина до сих пор официально не расписаны. Пара воспитывает пятерых детей.

Роналду в отпуске играет с детьми