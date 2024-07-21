БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солтмурад Бакаев: «Акрон» только собирается, со временем мы будем играть лучше

Солтмурад Бакаев: «Акрон» только собирается, со временем мы будем играть лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«В моменте с третьим пропущенным голом мы пропустили контратаку. Наверное, на это «Локомотив» и рассчитывал. Так и получилось — в основном голы в наши ворота пришли с контратак. Недоглядели, но ничего страшного, мы будем работать над этим. У нас только собирается команда, будут новые игроки, и со временем мы будем играть лучше и не допускать таких ошибок», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак». «Акрон» подписал игрока, когда тот был в статусе свободного агента.

Материалы по теме
Солтмурад Бакаев: я очень много работал и заслужил возвращение в РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android