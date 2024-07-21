Солтмурад Бакаев: «Акрон» только собирается, со временем мы будем играть лучше

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3.

«В моменте с третьим пропущенным голом мы пропустили контратаку. Наверное, на это «Локомотив» и рассчитывал. Так и получилось — в основном голы в наши ворота пришли с контратак. Недоглядели, но ничего страшного, мы будем работать над этим. У нас только собирается команда, будут новые игроки, и со временем мы будем играть лучше и не допускать таких ошибок», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак». «Акрон» подписал игрока, когда тот был в статусе свободного агента.

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