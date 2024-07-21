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«Алания» вырвала победу на последних минутах матча Первой лиги с «Тюменью»

«Алания» вырвала победу на последних минутах матча Первой лиги с «Тюменью»
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и владикавказская «Алания». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра матча выступил Кирилл Силантьев. «Алания» одержала победу со счётом 1:0.

На 90+4-й минуте единственный и победный гол в игре забил полузащитник Тарас Гаглоев.

После двух туров Первой лиги «Алания» набрала четыре очка и занимает четвёртое место. «Тюмень» после аналогичного количества матчей данного соревнования не заработала ни одного очка и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре владикавказская команда встретится с «Родиной». Противостояние состоится 27 июля. «Тюмень» проведёт матч с «Шинником». Он назначен на 28 июля.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Гаглоев – 90+4'    
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