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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич согласовал контракт с «Севильей». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас игрок ждёт, когда «Севилья» и «Сочи» договорятся об условиях трансфера игрока. Сочинский клуб планирует выручить с продажи защитника € 5 млн и бонусы. Испанцы же пока предлагают € 3,5 млн и бонусы», — добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую Премьер-Лигу, в нынешнем сезоне южане выступают в Мелбет Первой лиге.

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