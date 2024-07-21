Руслан Нигматуллин — о Чалове в ПАОКе: единственный плюс Греции — игра в еврокубках

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о потенциальном переходе 26-летнего нападающего ПФК ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Видно, что Чалов очень хочет за границу и ему всё равно, куда ехать. При всём уважении к греческому чемпионату единственный плюс Греции в том, что они играют в еврокубках. Вряд ли Чалов сильно выиграет финансово, но у него есть определённые амбиции, поэтому он стремится за ними. Однако ПАОК точно не сильнее ЦСКА, поэтому нужно очень серьёзно подумать», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее греческий журналист Никос Тоскитсис подтвердил, что ЦСКА и ПАОК закрыли сделку по трансферу Чалова.

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