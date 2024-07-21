Травмированный Месси появился на публике в специальном фиксаторе

Сегодня в Майами состоялась церемония чествования аргентинского нападающего местного «Интера» Лионеля Месси в честь завоевания им 45-го трофея в футболе. Однако на публике Лионель появился в специальном фиксаторе на лодыжке правой ноги.

Фото: Социальные сети

Пластмассовый фиксатор ограничивает движение травмированной лодыжки Месси, однако не мешает аргентинцу самостоятельно передвигаться без помощи костылей.

Напомним, Месси получил травму во втором тайме финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). После получения повреждения Лео был заменён, после чего заплакал на скамейке запасных.

Месси сегодня появился на стадионе в преддверии матча с «Чикаго Файр». В центральном круге поля был плакат с изображением числа 45 — количества титулов аргентинца за карьеру. По дуге вокруг него стояло 45 детей, каждый из которых держал картинку с отдельным титулом Лионеля.

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