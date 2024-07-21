Жерзино Ньямси: «Локомотив» — конкурент «Зенита» за чемпионство

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался относительно амбиций железнодорожников в грядущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» — это клуб с большой историей, мы должны показывать лучший результат. Я считаю, наша команда — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Мы будем выкладываться на 100% и покажем, на что способны», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. В свою очередь, «Локомотив» заработал 53 балла и занял четвёртое место.

Вчера, 20 июля, в матче 1-го тура чемпионата России железнодорожники обыграли «Акрон» (3:2), а «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0.

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