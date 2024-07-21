Агент Дркушича отреагировал на информацию, что игрок согласовал контракт с «Севильей»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию о том, что его клиент согласовал контракт с «Севильей».
«Нет, это неправда, что мы согласовали контракт с «Севильей». Мы до сих пор не согласовали условия ни с одним клубом», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Ранее о том, что Дркушич согласовал контракт с «Севильей», «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В минувшем сезоне 24-летний Ванья Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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