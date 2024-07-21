Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

Полиция Германии предотвратила предполагаемый теракт перед финалом чемпионата Европы 2024 года по футболу между Англией и Испанией, сообщает The Sun.

По сведениям источника, все трое подозреваемых были задержаны немецкими спецподразделениями в ходе серии скоординированных рейдов и контртеррористической операции в Потсдаме (город неподалёку от Берлина). Сотрудники полиции провели ряд обысков по трём адресам в поисках пятерых мужчин после того, как на их мобильные телефоны были сделаны фотографии площади Брайтшайдплац и большой церкви в Берлине, где находилась фан-зона.

Сообщается, что эти люди являются сторонниками «Исламского государства»*, уже находящимися под наблюдением немецкой полиции. За фигурантами в преддверии финала велось тщательное наблюдение. Подозреваемые после задержания были взяты под стражу и находятся под следствием.

Напомним, в финале Евро-2024 Испания со счётом 2:1 обыграла Англию.

* – запрещённая в РФ террористическая организация.

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