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«Ювентус» готов предложить € 40 млн за защитника «Ниццы» Тодибо — Романо

«Ювентус» готов предложить € 40 млн за защитника «Ниццы» Тодибо — Романо
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На текущий момент «Ювентус» находится в переговорном процессе с «Ниццей» по трансферу 24-летнего центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо и готов предложить за его покупку € 40 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, две недели назад Тодибо согласовал условия личного контракта с итальянским грандом. Подчёркивается, что переговоры между клубами ведутся на ежедневной основе.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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