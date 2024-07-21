Чернышов: у Чалова будет возможность для роста в ПАОКе — скауты следят за лидерами

Бывший центральный защитник ПАОКа Андрей Чернышов отреагировал на информацию о том, что российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов близок к переходу в греческий клуб.

«Что касается возможного перехода Фёдора Чалова в ПАОК, могу сказать, что это большой клуб, за последние годы сильно прибавил в инфраструктуре и организации. Раньше была поговорка, что в Греции есть «Олимпиакос», «Панатинаикос» и АЕК, а все остальные команды, чтобы был чемпионат. ПАОК постоянно был рядом к этой тройке, мог выиграть Кубок, но не приближался к чемпионству. Но за последние годы они во второй раз стали чемпионами, играют в Лиге чемпионов в отборочных матчах. После того как пришёл Саввиди, уровень организации вышел на новый уровень, открыли хорошую детскую академию, стараются развивать футбол в Греции. Сейчас это действительно большой клуб в стране. Болельщики у команды одни из самых темпераментных, ходят на матчи, заполняют стадион, несмотря на результаты.

Сейчас, когда российские клубы лишены возможности участвовать в еврокубках, это будет неплохое решение — перейти в достаточно крепкий чемпионат и хороший клуб. У Чалова будет возможность проявить себя там. На матчах лидерах европейских чемпионатов всегда бывает много скаутов, поэтому у Фёдора будет возможность для дальнейшего роста», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что Чалов и ПАОК согласовали условия контракта.

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