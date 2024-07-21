Хвича Кварацхелия поделился редкими кадрами в компании супруги

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился редкими кадрами со свой супругой Ницой Тавадзе. Соответствующее селфи футболист опубликовал на своей страничке в одной из социальных сетей.

Фото: Соц. сети Хвичи Кварацхелия

Напомним, в прошлом году пара узаконила свои отношения.

Как сообщали итальянские источники, церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхете. На праздничной церемонии присутствовали лишь члены семьи и близкие друзья пары.

Избранница футболиста Тавадзе — непубличная личность. Известно, что девушка учится в медицинском университете в Тбилиси. Пара встречалась на протяжении нескольких лет. Отметим, что каждый свой гол Кварацхелия посвящает своей жене и даже придумал для этого специальный жест.

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