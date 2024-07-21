«Больше денег не получит». В «Баварии» жёстко высказались о ситуации с контрактом Дэвиса

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал ситуацию с контрактом 23-летнего левого защитника Альфонсо Дэвиса, заканчивающимся летом 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадский футболист отказался от предложения мюнхенского клуба на сумму в € 13–14 млн в год, поскольку хочет зарабатывать € 20 млн.

«Мы очень чётко сказали ему, что позволим истечь контракту, если он не продлит его. Больше денег он не получит», — приводит слова Хёнеса журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).

Также появлялась информация, что в игроке заинтересован мадридский «Реал».

В минувшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает канадца в € 50 млн.

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