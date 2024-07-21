Александр Медведев ответил на вопрос о переходе Илича из «Торино» в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что трансфер полузащитника «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича близок к завершению.

— Илич переходит в «Зенит»?

— Мы комментируем трансферы, когда они состоятся, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что правительство Российской Федерации приостановило переход из-за его высокой стоимости, которая может привлечь внимание к стране на фоне сложившейся геополитической ситуации и санкций со стороны Европейского союза.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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