Игрок «Факела» Моцпан — о матче с «Динамо»: нам надо работать над игрой в большинстве

Полузащитник «Факела» Никита Моцпан поделился мнением о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

«Я думаю, что быстрый пропущенный мяч очень сильно повлиял. Если бы не случился этот гол, то игра сложилась бы по-другому. Но это лишь наша проблема в концентрации. Понятно, что после удаления у нас начал больше держаться мяч. Но у «Динамо» даже при игре вдесятером были очень хорошие выбегания. Поэтому нам надо работать над игрой в большинстве. Потому что мы очень спешили и старались играть вперёд, где надо было развернуть игру и сохранить мяч. Поэтому мы много ошибались и получали ответные атаки», — сказал Моцпан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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