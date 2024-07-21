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Игрок «Факела» Моцпан — о матче с «Динамо»: нам надо работать над игрой в большинстве

Игрок «Факела» Моцпан — о матче с «Динамо»: нам надо работать над игрой в большинстве
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Полузащитник «Факела» Никита Моцпан поделился мнением о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Я думаю, что быстрый пропущенный мяч очень сильно повлиял. Если бы не случился этот гол, то игра сложилась бы по-другому. Но это лишь наша проблема в концентрации. Понятно, что после удаления у нас начал больше держаться мяч. Но у «Динамо» даже при игре вдесятером были очень хорошие выбегания. Поэтому нам надо работать над игрой в большинстве. Потому что мы очень спешили и старались играть вперёд, где надо было развернуть игру и сохранить мяч. Поэтому мы много ошибались и получали ответные атаки», — сказал Моцпан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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