В ЦСКА сообщили, что Виктор Давила вернулся в Москву

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий Виктор Давила, пропустивший матч 1-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0) по семейным обстоятельствам, вернулся в Москву.

«Виктор прилетел в Москву сегодня ночью, всё хорошо. У него был сложный перелёт: Сантьяго ‑ Буэнос‑Айрес ‑ Стамбул ‑ Москва. Что касается его семейных дел, то мы не хотели бы это комментировать, как и дисциплинарные санкции — это внутренняя история клуба. Многие СМИ писали, что у Виктора есть определённые сложности, но Виктор сказал клубу, что ситуация будет разрешена в течение пяти дней, так и получилось, — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Давила сообщил своему окружению, что он некомфортно чувствует себя в России и хочет вернуться в мексиканскую лигу.

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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